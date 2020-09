CGK-synode vanwege corona maar één dag bij elkaar

Dat meldt dominee Peter Buijs namens het moderamen. De afgevaardigden zouden aanvankelijk vanaf dinsdag tot en met vrijdag vergaderen in de Oenenburgkerk in Nunspeet. Eén van de belangrijkste agendapunten was de bespreking van het rapport over de vrouw in het ambt. Dit gaat sowieso niet door. De afgevaardigden hopen alleen dinsdag bij elkaar te komen om de ontstane situatie te bespreken en ‘enkele urgente dingen af te handelen’. Het moderamen vindt het op dit moment niet verantwoord om meerdere dagen op een kleinere locatie te vergaderen. De bijeenkomst van dinsdag vindt daarom ook niet in de Oenenburgkerk plaats, maar in de veel grotere Dorpskerk. <

