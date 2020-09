‘Priester zijn in de Rooms-Katholieke Kerk, dat is mijn roeping’

Een jonge Zwitserse theologe, Jacqueline Straub, is er heilig van overtuigd dat God haar tot het priesterschap heeft geroepen in de Rooms-Katholieke Kerk. Die roeping ontving ze naar haar zeggen tijdens een zomerkamp van een evangelische kerk.

Jacqueline Straub (30) groeide op in Zuid-Duitsland, maar leeft momenteel met haar echtgenoot – evenals zijzelf rooms-katholiek theoloog – in Zwitserland. Ze pleit sinds tien jaar in boeken, artikelen en talloze optredens voor televisie en radio voor toelating van vrouwen tot het priesterambt in de Rooms-Katholieke Kerk.

‘Ik mag hier in mijn parochie niet meer als vrijwilliger werkzaam zijn’, vertelt Straub op een zonnig terras in haar Zwitserse woonplaats Muri, waar ooit een grote en belangrijke benedictijner abdij gevestigd was; die heeft de inval van de Franse troepen van Napoleon niet heeft overleefd.

‘De parochianen hier zijn eigenlijk heel open en progressief. Maar de priester en de diaken zijn, denk, ik bang hun baan kwijt te raken,..

