Hulpverlener Malawi verdacht van ontucht

Uddel

Wim A., de financieel directeur van de reformatorische hulpverleningsorganisatie Timotheos, is donderdag opnieuw aangehouden door de Malawische politie. Hij wordt verdacht van ontucht met minderjarige meisjes. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad (RD). In april werd A. al aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van mannen. Het RD baseert zich op recherchebureau Restment uit Putten. Tegenover deze krant wil het bureau echter niks zeggen. Volgens het RD bezit het recherchebureau bewijsmateriaal, waaronder foto’s. Slachtoffers hebben tegenover de politie verklaringen afgelegd. Na de arrestatie in april kwam A. op borgtocht vrij. Woensdag verklaarde Timotheos tegenover deze krant dat hij..

