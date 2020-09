De televisie-mis vanuit de Grot in Lourdes, die de KRO-NCRV komende zondag (27 september) zou uitzenden, wordt vanwege corona noodgedwongen naar Nederland verplaatst. Het was voor het eerst dat een viering vanuit Lourdes live op de Nederlandse televisie te zien zou zijn. In plaats daarvan wordt de viering nu uitgezonden vanuit de parochiekerk H. Hart van Jezus in Vinkeveen. Deze kerk heeft al heel lang een relatie met Lourdes en stond in het verleden ook wel bekend als ‘Klein-Lourdes’. In de kerk is onder meer een Lourdesgrot nagebouwd met daarin een steen uit de echte grot in Lourdes. Hoofdcelebrant tijdens de viering is hulpbisschop Mgr. Herman Woorts, die binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie verantwoordelijk is voo..

