Weg met het sterk-zwakdenken

In de Amersfoortse Vinex-wijk Vathorst delen twee zorginstellingen, een kindercentrum én een kerk sinds vier jaar een gebouw. Koos Tamminga deed er onderzoek en trok er lering uit. Elkaar echt als volwaardig lid zien, is nog een hele kunst.

Amersfoort

Twee mensen met het Syndroom van Down – het is nog voor coronatijd – doen belijdenis in de Ontmoetingskerk in Amersfoort Vathorst. De een zegt ‘ja’ en zijn buurvrouw geeft hem voor in de kerk zonder gêne een dikke knuffel. ‘Op zo’n moment gebeurt er iets’, zegt promovendus Koos Tamminga (29). ‘Je kunt blijven steken in een “ah, wat schattig”. Maar je kunt ook dieper gaan en zeggen: “Deze twee mensen, gegeven aan deze gemeente, laten ons zien hoe bijzonder dit moment is”.’

Zo’n manier van kijken kun je leren, ontdekte Tamminga, die zondag werd bevestigd als predikant in Meppel. Vandaag promoveert hij aan de Theologische Universiteit Kampen o..

