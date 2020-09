Hillsong nodigt burgemeester Halsema uit voor een gesprek

De Amsterdamse vestiging van Hillsong heeft burgemeester Halsema uitgenodigd voor een gesprek. Dat laat de kerk weten in een verklaring.

Hillsong Amsterdam wil in gesprek met burgemeester Halsema

Aanleiding is de beschuldiging die burgemeester Femke Halsema vorige week in een raadsvergadering uitte, dat de kerk aan homogenezing zou doen. Daarom wilde ze in gesprek met de verhuurder.‘

‘Hillsong Church veroordeelt iedere vorm van geweld of haat tegen de lhbtiq+ gemeenschap. Wij zijn verbijsterd en teleurgesteld over de ongefundeerde opmerkingen van de Burgemeester en bepaalde leden van de Gemeenteraad van Amsterdam die hebben geprobeerd om Hillsong Church in verband te brengen met deze kwestie en ‘homogenezing’/’homoconversietherapie’’, laat de kerk weten. ‘Hillsong Church predikt en onderschrijft dit niet ..

