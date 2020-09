'Ik heb me wezenloos gezocht naar hulp'

Amersfoort

'mij werd verteld dat ik spoken zag'

Stan Gommers: ‘Toen ik in 2007 het vermoeden kreeg dat mijn echtgenote met iets sekte-achtigs bezig was, probeerde ik uit alle macht ergens aan de bel te trekken. Maar bij wie of wat kun je terecht? Je wilt het op een zachte manier aanpakken om het contact met haar en de kinderen niet te verstoren, maar het moet ook een beetje achter haar rug om. De politie kan niets, want ze was een volwassen vrouw die zelf koos ergens bij te gaan. Ik heb me wezenloos gezocht, maar ik heb niets of niemand gevonden die me kon helpen. Ze raakte betrokken bij een bepaalde New Age-groepering. Het is stapsgewijs gegaan, maar ee..