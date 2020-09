Herman Wiersinga (1927-2020) overleden: criticaster van gereformeerde verzoeningsleer

Theoloog Herman Wiersinga is op 93-jarige leeftijd overleden. Hij werd vooral bekend door zijn proefschrift, De verzoening in de theologische diskussie (1971), waarin hij kritiek leverde op de gereformeerde verzoeningsleer.

Herman Wiersinga (midden) in gesprek met prof. Harry Kuitert, hoogleraar ethiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (links) en prof. Gerard Rothuizen, hoogleraar ethiek in Kampen.

Het boek bracht veel beroering in de Gereformeerde Kerken (synodaal), een van de voorlopers van de Protestantse Kerk in Nederland. Op de agenda van de generale synode was het een weerkerend onderwerp, tot de synode in 1976 uitsprak dat het standpunt van Wiersinga ‘niet toelaatbaar’ was.

Volgens de klassieke gereformeerde verzoeningsleer stierf Jezus aan het kruis voor de zonden van de mens en nam Hij met zijn dood de toorn van God over de zonde weg. Wie dat gelooft, heeft zich verzoend met God en hoeft diens toorn niet meer te vrezen. Wiersinga zag dat anders. Hij meende dat Christus door mensen aan het kruis genageld is en dat zijn onschuldig vergoten bloed de mensen schokt, waardoor ze tot inkeer komen. Verzoening is niet het eenmalig..

