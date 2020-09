Vrouw in het ambt verdeelt commissie Christelijk Gereformeerde kerk

De discussie over de vrouw in het ambt is onder christelijk-gereformeerden nog lang niet beslecht. De commissie die is gevraagd zich hier in aanloop naar de synode over uit te spreken, is er niet uitgekomen.

Nunspeet

Dat blijkt uit de rapporten die deze week op de website van het kerkverband zijn geplaatst, in aanloop naar de synodevergaderingen die volgende week in Nunspeet plaatsvinden. Vijf leden van de commissie zien geen ruimte voor de vrouw in het ambt wanneer niet iedereen het er over eens is dat dit op basis van de Schrift is toegestaan, twee leden zien die ruimte wel. De discussie over de vrouw in het ambt werd op de agenda gezet tijdens de eerste vergaderweek van de synode, die vorig jaar november plaatsvond. Tijdens de tweede vergaderweek, in januari van dit jaar, werd hier voor het eerst over gediscussieerd. In verband met corona werd de derde vergaderweek uitgesteld, maar volgende week hopen de synodeleden weer bij elkaar te kome..

