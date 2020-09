Een kerk waarin humor niet meer werkt, is een kerk zonder geloof

Wanneer spreken haast onmogelijk wordt, wanneer woorden om dat op een logische en coherente manier te doen geleidelijk ontbreken, is humor het laatste wat overblijft vooraleer enkel stilte rest. Humor is op die manier de brug tussen het redelijk nadenken over het geloof en het waarachtige mysterie, een term die door kerkelijke overheden te gemakkelijk wordt gehanteerd om zich aan elk rationeel gesprek te onttrekken. Maar de gedachte blijft intact: humor als brug tussen het zegbare en het onzegbare.

Daarover schreef de Nederlandse schrijver en criticus Kees Fens (1929-2008) prachtige bladzijden in een boek dat in 1972 verscheen, Herinneringen aan Godfried Bomans. Het verzamelwerk stond onder redactie van Michel van der Plas en bevatte heel uiteenlopende bijdragen over de persoon en het werk van Bomans, die kort voordien, op 24 december 1971, op 58-jarige leeftijd plots overleed. Zijn dood was voor velen een schok, Godfried Bomans was als schrijver en televisiepersoonlijkheid razend populair. Hij was een katholiek die het Tweede Vaticaans Concilie had meegemaakt, humor als wapen hanteerde en tegelijk, zeker op het einde van zijn leven, heel diepzinnig over religieuze onderwerpen reflecteerde. Soms kreeg hij weleens de kritie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .