Tim Keller: beide kanten in VS demoniseren

Christenen moeten ophouden elkaar over en weer te demoniseren. Die oproep doet voorganger Tim Keller van de Redeemer Presbyterial Church in New York. Vanwege politiegeweld tegen zwarte mensen en de naderende presidentsverkiezingen neemt de polarisatie in de Verenigde Staten toe.

New York

'Op dit moment raakt onze samenleving verdeeld vanwege, onder andere, toenemende demonisering AAN BEIDE KANTEN', schrijft Keller op Instagram en Twitter, deels in kapitalen. 'Christenen moeten hieraan op geen enkele manier bijdragen.'

Keller sprak twee jaar geleden, in een opiniestuk in The New York Times, al uit dat wat hem betreft een christen niet in te delen is in het Amerikaanse tweepartijenstelsel. Hij neemt afstand van het 'sociale evangelie' van progressieve christenen, maar ook van de conservatieve evangelicals die Trump steunen.

De reacties op Kellers stelling zijn overwegend positief. Mensen zijn opgelucht dat de voorganger boven de diverse partijen wil blijven staan. 'Dank u en God zegene u..

