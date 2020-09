Conflict op tafel in Protestants Goutum

Goutum

In de protestantse kerk van de Friese plaats Goutum is een conflict ontstaan tussen de kerkenraad en de voorganger. Dominee Gerard Rinsma is ‘losgemaakt van de gemeente’, zegt classispredikant Wim Beekman, auteur van Leve de dorpskerk. Maandagavond werd tekst en uitleg gegeven in een besloten samenkomst in de Kurioskerk. De eigen Agneskerk was te klein vanwege de nieuwe coronaregels. De onduidelijkheid schept onbehagen, zegt Beekman. Er is volgens hem geen schandaal en de kwaliteit van de voorganger is ook het punt niet. Toch faalden alle bemiddelingspogingen. <

