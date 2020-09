Jan Hoek neemt afscheid als hoogleraar Systematische Theologie: ‘Het goede leven ontkent het kwaad en lijden niet’

Leuven

Het begin van het academisch jaar, dat in België altijd iets later start dan in Nederland, markeert dit jaar het einde van de loopbaan van Jan Hoek aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven, waar ook veel Nederlandse studenten staan ingeschreven. Hoek (1950) neemt na zeventien jaar afscheid als hoogleraar systematische theologie. Hij deed dit door maandagavond tijdens de opening van het academisch jaar een afscheidscollege uit te spreken over de goedheid van God, een thema waarover hij eerder op de dag al in debat was gegaan met een een tweetal bevriende collega-theologen, Bram van de Beek en Jan-Martijn Abrahamse.

Of God goed is, is voor Hoek geen vraag. Maar wat betekent dat? Een antwoord op die vraag begint voor ..

