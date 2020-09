Coronadoden herdacht

Tijdens een eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch zijn zaterdag alle kloosterlingen herdacht die in Nederland door corona zijn overleden.

Met name in het bisdom ’s-Hertogenbosch waren enkele coronabrandhaarden en zijn diverse kloosters getroffen. Door de coronamaatregelen was het voor de gemeenschappen vaak niet mogelijk om op de gebruikelijke manier afscheid te nemen van zusters en broeders. Oversten en anderen konden niet bij het sterfbed aanwezig zijn.

Omdat niet altijd duidelijk is vastgesteld of de kloosterlingen door corona zijn overleden, werden alle ruim 180 kloosterlingen herdacht die in de periode van 1 maart tot en met 31 augustus zijn overleden. Tijdens de viering werden hun namen voorgelezen en werd voor elk van hen een kaars aangestoken.

Bisschop Gerard de Korte, die de eucharistie leidde, zei dat de overleden ‘religieuzen’ (kloosterlingen, re..

