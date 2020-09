Religie in bijna hele wereld op haar retour

In grote delen van de wereld is religie op haar retour. Vooral in de Verenigde Staten geeft nog maar een minderheid aan God belangrijk te vinden in het leven. Uitzondering op de wereldwijde trend is het continent Afrika.

Dat blijkt uit het World Values Survey, een langjarig en representatief sociologisch onderzoek naar globale religieuze patronen, waaraan sociologen uit honderd landen meedoen. In 76 landen, verspreid over de wereld, kregen mensen onder meer de vraag: Hoe belangrijk is God in uw leven?

Tot nu toe was het beeld dat Europa het meest geseculariseerde werelddeel was. Op continenten als Azië, Latijns-Amerika en Afrika zou religie, onder invloed van de pinksterbeweging en de radicale islam, juist floreren. En hoewel de Verenigde Staten een moderne en welvarende natie vormen, hield het geloof in God er stand.

De cijfers laten een trendbreuk zien, vooral in de VS heeft religie een vrije val gemaakt. In 2005 zei 73 procent van de Amerikaan..

