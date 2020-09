Manifest: ‘Erken islamofobie als een aparte vorm van racisme’

Amsterdam - online

Islamofobie treft niet alleen moslims, maar ook mensen die als moslim worden beschouwd - bijvoorbeeld vanwege hun uiterlijk, afkomst, naam of kleding. Jaarlijks op 21 september - maandag dus - vindt de Europese Actiedag tegen Islamofobie plaats. Rond die datum is er elk jaar in Amsterdam een islamofobie-symposium - dit keer op zaterdag via Zoom.

Abdou Menehbi van het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) lanceerde het manifest. Het gaat uit van vijf organisaties, waaronder ook de stichting Meld Islamofobie. Vijftig andere organisaties in islamitisch Nederland hebben al hun steun uitgesproken.

De overheid registreert anti-moslimracisme niet als een aparte vorm van discriminatie. Ook veel meld..

