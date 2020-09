Nu mogelijk andere naam voor Zuidelijke Baptisten

Nashville

Voorzitter James Greear maakte deze week bekend dat het thema van de jaarlijkse landelijke vergadering volgend jaar zal zijn: 'We Are Great Commission Baptists'. Daarmee wil de leiding van het kerkverband proberen de naam Southern Baptists in te wisselen voor Great Commission Baptists. 'Deze naam onderstreept dat we niet aan een regio zijn gebonden maar dat we een grote opdracht (Great Commission) in de gehele wereld hebben', aldus Greear. 'We zijn boodschappers van de Here Jezus Christus, die stierf voor alle mensen en niet voor één speciale groep of regio.'

De gemeente waar Greear predikant is, heeft inmiddels de nieuwe naam officieel ingevoerd.

Het plan om van naam te wisselen is niet nieu..

