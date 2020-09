Zendelingenzoon Judah werd plots ernstig ziek: ‘Moesten bedenken hoe we snel uit Mozambique konden’

Frank en Sandra Obdam zijn als zendelingen in Mozambique ‘gewend aan het handelen in crisissituaties’, zeggen ze zelf. Toen werd bij hun zoon Judah een kwaadaardige tumor ontdekt. In een land zonder goede gezondheidszorg.

Almere

Op de veertiende verdieping van een hoge torenflat in Almere zitten Frank (45), Sandra (43) en Judah Obdam (10) aan de keukentafel. Eigenlijk horen ze op dit moment in Mozambique te zijn. Het gezin woont normaal gesproken in Lichinga, de hoofdstad van de provincie Niassa.

‘Building people, bringing life’, is het motto van Sandra en Frank in het Afrikaanse land. Frank: ‘We willen de mensen daar opbouwen en leven brengen. Dat ‘leven’ staat voor meer dingen. Sandra is verloskundige, dus zij helpt echt om leven op de wereld te zetten. Maar het voornaamste wat wij willen brengen, is het leven met een hoofdletter. Dat is Jezus.”

Van jongs af aan droomden Sandra en Frank ervan dit werk te mogen doen. Zij was acht toen ze besloot later zende..

