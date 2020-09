Bevindelijk-gereformeerde kerken horen niet altijd bij een landelijk verband: ‘Het zijn vaak wat vrijgevochten mensen’

Als pastor in de Bijlmer merkte Samuel Lee dat het geloof niet alleen draait om zielen redden. ‘We moeten toenadering zoeken’

Migrantenchristenen en Nederlandse gelovigen moeten de dialoog met elkaar aangaan, ook over zaken als racisme. Met deze oproep komt Samuel Lee, Theoloog des Vaderlands, in zijn nieuwste boek De Bijbel in de Bijlmer.