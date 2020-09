Is er in de vrijgemaakte kerk nog ruimte om tegen de vrouw in het ambt te zijn? ‘Blijven zal heel moeilijk worden’

Verontruste vrijgemaakt-gereformeerden staan voor een enorm dilemma nu het besluit om vrouwen in de ambten toe te laten onomkeerbaar is. Twee tegenstrijdige opvattingen binnen één kerkverband - dat kan niet. Maar de kerk verlaten is een enorme stap. ‘Het zijn mijn broers en mijn zussen.’

Amersfoort

Op 28 juli 2017, ruim een maand nadat het synodebesluit valt om alle ambten open te stellen voor vrouwen, besteedt EenVandaag aandacht aan de ‘modernisering’ in de ‘strenge Gereformeerde Kerken vrijgemaakt’. ‘Een overwinning voor de vrouw, deze stap voorwaarts, die natuurlijk eigenlijk volstrekt normaal zou moeten zijn’, introduceert de actualiteitenrubriek de kwestie. Kees van Dijk, predikant in Ommen, stemde tegen de synodevoorstellen en vertolkt voor de camera de stem van de bezwaarden. Hij pakt zijn Bijbel erbij en leest uit de eerste brief van Paulus aan Timoteüs: ‘Een vrouw dient zich bescheiden en gehoorzaam te laten onderwijzen. Ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft.’ ‘Dat zegt Paulu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .