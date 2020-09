Voorganger baptistengemeente Amsterdam vertrekt: ‘heel verdrietig’

Joel Boertjens (35) vertrekt per 1 januari als voorganger van baptistengemeente De Verbinding in Amsterdam. Het gaat om de gemeente waar ook de bekende baptistenvoorganger Orlando Bottenbley aan is verbonden.

Amsterdam

Leden en bezoekers van De Verbinding zijn donderdag ingelicht over het vertrek van Boertjes, die daar sinds 2015 voorganger is. Op Twitter spreekt hij van ‘een nieuwe stap in een intens en onwerkelijk proces’. ‘Heel verdrietig, we hadden het graag anders gezien.’ In een gemeentevergadering wordt het besluit binnenkort toegelicht en het gesprek aangegaan.

