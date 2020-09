PKN-scriba De Reuver: ‘Jongens, het mag wel wat eerbiediger. Het is voor God’

Kerkelijke tradities zijn voor René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, niet heilig als jongeren daarop afknappen. ‘De nieuwe generatie past niet meer in de oude mal van de Protestantse Kerk.’

René de Reuver is niet zo’n somberaar. ‘Als je zekerheden je uit handen worden geslagen, komt het aan op vertrouwen’, zegt hij halverwege het gesprek, in het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht. Vertrouwen, hoop, genade – hij gebruikt de woorden graag en veel en probeert ernaar te leven, ook als het gaat over de toekomst van de Protestantse Kerk. Als scriba geeft hij leiding aan de kerk. In die functie mijdt hij eenzijdige stellingnames en ongenuanceerde uitspraken. De Reuver is van de nuance, van het enerzijds-anderzijds.

Maar hij hoeft niet dagelijks de statistieken te raadplegen om te weten hoe het gaat met het ledental. In de lucht trekt hij een neerwaartse lijn. ‘Sociologen en statistici trekken die lijn door en zegge..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .