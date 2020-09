Protestantse Kerk zet deur open voor GKv en NGK

De vrijgemaakt- en Nederlands Gereformeerde Kerken kunnen zich wat betreft de PKN-scriba René de Reuver ook meteen aansluiten bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Dominee René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.

Utrecht

De verschillen tussen de kerken zijn zo klein dat er volgens De Reuver, die leiding geeft aan de Protestantse Kerk, geen reden is nog langer gescheiden op te trekken. ‘Aan ons zal het niet liggen’, zegt hij in een interview in bijlage Zondag.

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken fuseren in 2023. De Reuver zegt te snappen dat dit proces op dit moment al hun aandacht vraagt. Hij wil daarom geen enkele druk uitoefenen op deze kerken om zich bij de Protestantse Kerk te voegen. ‘Dat is hun eigen proces.’

De Reuver erkent dat de kerkvisie verschilt. ‘Wij zijn een kerk die eenheid en diversiteit combinee..

