Fusiekerk GKv-NGK moet snijden in uitgaven

Het bedrag dat vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden na het samenvoegen van hun kerken jaarlijks aan het landelijke kerkverband betalen, mag niet uitkomen boven 25 euro per persoon. Dat kan alleen als er gesneden wordt in de uitgaven.

Amersfoort

Dat staat in het rapport Ambities in balans dat de generale synode (Gkv) en Landelijke Vergadering (NGK) vandaag gezamenlijk bespreken. Het rapport is opgesteld door de begin dit jaar benoemde Commissie Strategie en Financiën, waarin beide kerken vertegenwoordigd zijn. Vandaag worden de voorstellen alleen besproken, besluiten vallen pas half november.

Verreweg de grootste kostenpost van de fusiekerk is de Theologische Universiteit in Kampen, op afstand gevolgd door een nieuw te vormen dienstencentrum dat gemeenten ondersteunt. In dit dienstencentrum zijn dan het Praktijkcentrum, de Nederlands Gereformeerde Toerusting en het Diaconaal Steunpunt samengevoegd.

De Commissie Strategie en Financiën bracht in kaart..

