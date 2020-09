Halsema wil gesprek over Hillsong-kerk

Amsterdam

Burgemeester Femke Halsema wil een ‘ernstig gesprek’ met Theater Amsterdam, dat op zondag zalen verhuurt voor de diensten van de Hillsong-kerk. Dat bericht de krant Het Parool. Halsema is bezorgd dat in die diensten ‘intolerantie’ tegen homo’s wordt gepredikt. De gemeenteraad sprak deze week over recente gevallen van geweld tegen homo’s. De SP wees in dat kader op de rol van religieuze gemeenschappen, waaronder de populaire Hillsong-kerk; daar zijn leidinggevende functies alleen voor hetero’s weggelegd en de kerk wijst de ‘homoseksuele levensstijl’ af. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .