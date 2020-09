Emeritus predikant uit Nijkerk geschorst

Nijkerk

Protestants emeritus predikant Bert Schaap (75) is geschorst vanwege misbruik van het ambt. Dat bevestigt woordvoerder Marloes Nouwens van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij was pastoraal actief binnen de hervormde gemeente van Nijkerk. Schaap heeft in zijn werk meerdere slachtoffers gemaakt. Na onderzoek is hij door het Classicaal College voor het Opzicht ‘voor bepaalde tijd geschorst, maar gezien zijn leeftijd is de zaak daarmee definitief afgehandeld’, aldus Nouwens. De hervormde gemeente geeft geen commentaar, omdat het om een vertrouwelijke kwestie zou gaan. <

