Schrijven kan wel, vervangen echt niet

In een eventuele nieuwe belijdenis verwacht Maarten Wisse mooie woorden over het avondmaal, waar de belijdenisgeschriften uit de Reformatie zich vooral afzetten tegen de Rooms-Katholieke Kerk.

Amersfoort

1. schrappen

Vanuit het perspectief van eenheid valt hier ook wat voor te zeggen, want deze drie belijdenissen worden wereldwijd gedeeld, terwijl dat voor de Drie Formulieren van Eenheid niet geldt. Toch vindt Wim van Vlastuin, hoogleraar theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme aan de Vrije Universiteit, dit geen verstandige optie. ‘In de belijdenis gaat het om Christus. Bij de geloofsbelijdenis van Nicea gaat het bijvoorbeeld om zijn Godheid, maar in de Nederlandse Geloofsbelijdenis gaat het ook om zijn Woord en zijn lichaam, terwijl de Dordtse Leerregels belijden wat Christus deed en hoe je deel aan Hem krijgt. Blijkbaar was het als kerk nodig om hier iets over te zeggen, sterker nog, onze voorvad..

