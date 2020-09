Gemeenteleden beleven het avondmaal vaak anders dan predikanten

Kampen

Het avondmaal is een belangrijk onderdeel in de liturgie van de kerk, maar er is eigenlijk nog nooit onderzocht hoe mensen dit sacrament beleven. Om daarachter te komen, ging Jasper Bosman in gesprek met leden, ambtsdragers en predikanten van zes gemeenten binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Daarnaast bekeek hij hoe het avondmaal gevierd wordt en wat er in de belijdenissen en liturgie over het avondmaal gezegd wordt. Vrijdag promoveert hij aan de Theologische Universiteit Kampen op zijn onderzoek.

Hoe mensen het avondmaal beleven, is persoonlijk en erg verschillend, maar er zijn ook gemene delers te noemen, bijvoorbeeld dat beleving belangrijk is en dat voor velen de gemeensch..

