Joehoe! Is de kerk er nog? Na twintig jaar mag die stilte weleens doorbroken worden

In sommige terugblikken op het leven van kardinaal Simonis kwam-ie nog even voorbij: de campagne waarmee de kerken ruim twintig jaar geleden protesteerden tegen de 24-uurs economie. De kardinaal en de toenmalig scriba van de Hervormde Kerk spijkerden als moderne Luthers een pamflet met zeven stellingen aan een deur op het Binnenhof. Het was nauwelijks een succes. De paarse coalitie stond te springen om Nederland te bevrijden van de knellende banden van het christendom. In veel gemeenten werd het kerkgangers gegund op zondagmorgen gratis te parkeren, maar de versoepeling van de winkelsluitingstijden ging gewoon door.

Het is misschien wel de laatste keer dat de kerken een poging deden echt invloed uit te oefenen op het opinieklimaat. Nog steeds kunnen zij zich opwerpen als spreekbuis van tenminste vijf miljoen Nederlanders – even veel als de ANWB. Toch lijken de kerken nauwelijks in staat zelfs maar een rimpeling te veroorzaken in de Haagse Hofvijver.

In het verleden was de politieke agenda van vooral de protestantse kerken vaak een stuk ‘linkser’ dan die van het CDA en de kleine christelijke partijen, terwijl je mocht aannemen dat de meeste kerkgangers juist in die partijen actief waren. Ook de ‘pro life’-lobby die de Katholieke Kerk wereldwijd voert, lijkt onder Nederlandse katholieken nauwelijks te leven. Dan bezorg je politici echt geen slapeloze n..

