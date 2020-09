Dominee Ranfar Kouwijzer: ‘Ik word voor mijn hulpbetoon betaald. Ik voel mij dus geen barmhartige Samaritaan’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: Ranfar Kouwijzer (46), tot voor kort predikant-directeur van Stem in de Stad in Haarlem en vanaf 1 november predikant-directeur van de Pauluskerk in Rotterdam.

‘Ik ben een denker, ik ben er goed in om met mijn hoofd bezig te zijn. Jarenlang leefde ik op de adrenaline van deadlines. In 2018 ben ik burn-out geraakt. Eerst dacht ik: met een paar weken rust ben ik er weer bovenop. Maar het moest eerst nog veel slechter gaan, tot het moment dat ik me afvroeg: wie ben ik eigenlijk? Het heeft uiteindelijk een jaar geduurd voordat ik hersteld was. Ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ik ben er goed in om aan anderen te denken, maar minder goed om aan mezelf te denken - een patroon dat al in mijn jeugd is ontstaan doordat ik veel voor mijn zieke moeder heb moeten zorgen. Daarnaast volhardde ik in dingen die uiteindelijk toch mislukten. Mijn energie raakte daardoor op. Ik moest mijn andere herse..

