Conservatieve Amerikaanse voorganger maant christenen zich te bewapenen

Washington

Joyner deed zijn uitspraken in het conservatieve tv-programma The Jim Bakker Show. ‘We beleven een tijd van oorlog. Dit moeten we erkennen. We moeten ons dus mobiliseren en zorgen dat we gereed zijn.’

Dat Joyner dit niet in overdrachtelijke zin bedoelde, maakte hij al snel duidelijk. Volgens de voorganger staan de Verenigde Staten aan de rand van een nieuwe burgeroorlog tussen conservatieve christenen en mensen met progressieve ideeën, die hij steevast marxisten noemt.

Joyner vertelde in het televisieprogramma dat hij een droom had gehad waarin christelijke milities ontstonden, die het, gesteund door God, zelf op zouden kunnen nemen tegen mensen met progressieve ideeën. Hij ziet hierbij een belangr..

