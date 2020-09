Mariecke van den Berg hoogleraar Christendom en feminisme: ‘Feministische theologie kijkt vanuit het perspectief van de kwetsbaren’

Feministische theologie is echt niet alleen voor vrouwen, zegt Mariecke van den Berg, zelf lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk en per 1 september benoemd tot bijzonder hoogleraar Feminisme en christendom aan de Radboud Universiteit Nijmegen. ‘Het is kijken naar verhalen van mensen die weggedrukt worden, maar die ons juist geweldige inzichten kunnen bieden.'

Feminisme en christendom, is dat een bijzondere combinatie?

'Veel mensen ervaren spanning tussen die twee termen. Maar ze zijn alleen met elkaar in tegenstelling als je uitgaat van een paar vooronderstellingen. Zoals dat het christendom enkel een patriarchale godsdienst is en verder niets, en dat vrouwen in de seculiere samenleving per definitie een stuk beter af zijn. Ik betwijfel beide. Het was lang zo dat er vanuit het feministisch denken bij voorbaat wantrouwen bestond ten opzichte van het christendom omdat het vrouwonvriendelijk zou zijn, maar ik zie dat wantrouwen wel afnemen.'

Wat houdt feministische theologie precies in?

'Feministische theologie neemt het perspectief van vrouwen als uitgangspunt. Ze houdt er rekening mee dat..

