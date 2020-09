Essay: Als je wilt groeien in waarheid moet je verbeelding veranderen

Zonder ons er zo van bewust te zijn, zetten we soms schoonheid en waarheid – verbeelding en orthodoxie – tegenover elkaar. Terwijl schoonheid ons beroert, zien we de waarheid als rechtlijnig, zwaar, zwart-wit, logisch. Voer voor wetenschappelijke studie, theologisch debat en linksbreinige verdediging in saaie boeken. We zien soms de waarheid van het evangelie als een dogmatische discussie op het scherp van de snede en schoonheid als de verzachtende versiering ervan.

Zelf voel ik me aangetrokken tot schoonheid, en stilletjes – diep van binnen – heb ik het gevoel dat waarheid, dogma’s en orthodoxie religieuze spelbrekers zijn die een zuivere ontmoeting met het transcendente verpesten. Maar als we de waarheid echt willen kennen en geloven, k..

