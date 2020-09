Dominee Vathorst weg door misbruik

Amersfoort

Jaap Hansum moet na anderhalf jaar weg als dominee van Kruispunt in het Amersfoortse Vathorst. Hij heeft zich, zo blijkt na onderzoek, schuldig gemaakt aan 'een ernstige veronachtzaming en misbruik van het ambt'.

Hansum is daarom voor onbepaalde tijd geschorst en losgemaakt. Kruispunt is een samenwerkingsgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerk.

Het Classicaal College voor het Opzicht (CCO) deed onderzoek naar de kwestie, vertelde de kerkenraad vrijdag in een brief aan de gemeente. In maart bleek dat Hansum zich mogelijk schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag in de pastorale relatie met een vrouwelijk gemeentelid. Twee visitatore..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .