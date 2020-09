Geen eenzame strijder meer

Zondag bent u gezalfd met het vormsel. Hoe was die viering?

Mark Galli in St. Michael’s Church vlak bij zijn huis in Wheaton, bij Chicago, waar hij vrijwel dagelijks ’s ochtends vroeg de mis bijwoont.

Wheaton

‘Heel ontroerend en vreugdevol. Ik voelde me … opgelucht is niet het goede woord, maar alles klopte. Een beetje theatraal gezegd: ik kwam thuis. Het was een lange weg geweest.

Halverwege de dienst voelde ik me ineens diep verbonden met mensen die ik van hun boeken ken. Ik lees momenteel Juliana van Norwich, een mystica uit de veertiende eeuw; ik hoor nu bij dezelfde kerk als zij, en Thomas a Kempis, Thomas van Aquino en Augustinus. En alle gewone boeren uit de Middeleeuwen.

Waarom hebt u zo’n lange, bochtige weg afgelegd: van evangelisch eerst presbyteriaans, toen anglicaans, pas nu rooms-katholiek?

‘Omdat ik dom ben, is het korte antwoord. Ik heb altijd geprobeerd Gods leiding zo goed mogelijk te volgen. Elk..

