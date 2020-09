Sluimergedachten bij vrouw en ambt

Op woensdagnacht rond een uur of drie lig ik opeens wakker van de vrouw in het ambt. Dat verrast me. Het vraagstuk heeft me journalistiek aardig van de straat gehouden (bedankt, synodes) maar me inhoudelijk nooit erg kunnen boeien. Tijdens dit nachtelijke uur, in deze schemertoestand, begrijp ik weer goed waarom. Al de voors en tegens, het eindeloze redeneren en bezweren, terwijl de ontwikkelingen gewoon doorgaan – het heeft iets doodvermoeiends.

Zo kruipen al sluimerend de overpeinzingen een voor een omhoog, als spookbeelden in de nacht. M’n vermoeidheid wordt bepaald door een probleem op gevoelsniveau: of je nu voor of tegen bent, of de wissel nu omgaat of niet, het onderliggende denkraam verandert er niet door. Je zult mij nooit horen zeggen dat ik voor of tegen ben. De vraag zelf bevalt me niet. Die is even gesloten als het wereldbeeld erachter.

De wekker geeft half vier aan, geen ochtendschemer te bekennen. Hoe leg ik dat in de vrede uit, peins ik, wat ik bedoel met 'gesloten'. Eigenlijk, dat er zo snel principieel over wordt gediscussieerd, los van omstandigheden. Dat ik het gek, om niet te zeggen ongelooflijk vind dat er in al die jaren in al die kerken die te..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .