Een Oranjeklant op de kansel

Vrijdag promoveert Theo Basoski, gereformeerd predikant in Groningen, op Simon Oomius, een dominee en Oranjeaanhanger uit de zeventiende eeuw. Oomius meende dat God een verbond met Nederland gesloten had. Hij zag zichzelf als een profeet, die de hele samenleving iets te zeggen had.

Groningen

Theo Basoski, predikant van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Groningen-Noord-West, zou op vrijdag 20 maart 2020 de doctorsgraad te verwerven aan de Theologische Universiteit in Kampen. De uitnodigingen voor het bijwonen van de promotie waren al verstuurd, de feestzaal was afgehuurd, het interview gegeven, toen de coronacrisis uitbrak en de plechtigheid voor onbepaalde tijd werd uitgesteld. Een half jaar later, komende vrijdag, promoveert Basoski alsnog.

Basoski (1979) werkte van 2012 tot 2018 één dag per week aan een proefschrift over Simon Oomius (1630-1706), een gereformeerd predikant uit de zeventiende eeuw. Oomius schreef vele pamfletten over de toestand van het land, waardoor zijn bekendheid verder reikte d..

