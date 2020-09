Helft tieners zegt ‘precies hetzelfde’ geloof als hun ouders te hebben

Acht op de tien Amerikaanse tieners zeggen dezelfde religieuze identiteit te hebben als hun ouders. Het maakt daarbij niet uit of de ouders katholiek of evangelicaal zijn.

Washington, VS

Dat blijkt uit onderzoek van het Pew Research Center onder een kleine tweeduizend tieners en hun ouders. De helft van de tieners zegt zelfs ‘precies hetzelfde’ te geloven als hun ouders. Aan de andere kant bidden tieners aanzienlijk minder vaak dagelijks, vergeleken met hun ouders (27 procent om 48 procent) en is het bestaan van God voor hen minder vaak een ‘absolute zekerheid’ (40 om 63 procent). Twee op de tien tieners geeft aan dat dergelijke verschillen in geloofsbeleving thuis voor conflicten zorgen.

De tieners, variërend van 13 tot 17 jaar, bezoeken grofweg even vaak een kerkdienst of viering als hun ouders. De groep die zegt dit uit eigen wil te doen is net zo groot als de groep die zegt dit van hun ouders t..

