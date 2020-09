Lee kreeg de koninklijke onderscheiding zondag uit handen van locoburgemeester Marjolein Moorman van Amsterdam. Dat gebeurde tijdens een viering waarin stilgestaan werd bij zijn vijfentwintigjarig jubileum als migrantenpastor. Hij kreeg het lintje vanwege zijn ‘grote bijdrage aan het welzijn van migranten in Nederland’, aldus Moorman.

Op veertienjarige leeftijd kwam Lee naar Nederland. Met zijn ouders was hij weggevlucht uit een land in het Midden-Oosten. Hij studeerde sociologie in Leiden. In 1994 richtte hij een migrantenkerk op in Amsterdam Zuidoost, de Jesus Christ Foundation. ‘Als Pastor van deze kerk zet hij zich dag en nacht in voor het welzijn van de kerkleden en Bijlmerbewoners’, zwaaide Moorman hem lof toe.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .