Als pastor in de Bijlmer merkte Samuel Lee dat het geloof niet alleen draait om zielen redden. ‘We moeten toenadering zoeken’

Migrantenchristenen en Nederlandse gelovigen moeten de dialoog met elkaar aangaan, ook over moeilijke zaken als racisme. Met deze oproep komt Samuel Lee, pinkstervoorganger en Theoloog des Vaderlands, in zijn nieuwste boek De Bijbel in de Bijlmer.

Samuel Lee: 'Vijftien jaar geleden had ik niet durven geloven dat er een Centre for Theology of Migration aan de Vrije Universiteit zou komen. Maar het is er.' (beeld NBG/Ruben Timman)