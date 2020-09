Kerk2030 wil blijven vernieuwen. ‘Mooi dat we als vrijgemaakte kerken toekomstgericht gaan denken’

Apeldoorn

Het wemelt in kerkelijk Nederland van de toekomstprojecten. De Protestantse Kerk in Nederland is al jaren bezig met Kerk2025. Het Reformatorisch Dagblad denkt in de serie ‘Kerk in 2050’ na over de gereformeerde gezindte van de toekomst. En woensdag presenteert een kernteam uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken het vernieuwingsproject Kerk2030 online. ‘Achter de schermen’ is Kerk2030 al ruim drie jaar bezig. Tijdens het tienjarige jubileum van de gezamenlijke dienstenorganisatie Steunpunt Kerkenwerk in 2017, werden zorgen over de plaatselijke kerken uitgesproken. Roel Kuiper, nu lid van het kernteam Kerk2030, was daarbij aanwezig als rector van ..

