Liturgische kleding? ‘Toga en stola laten zien dat ik een dienaar van het Woord ben’

De zwarte toga met witte bef, het witte liturgisch gewaad met gekleurde stola’s, kazuifels uit de Rooms-Katholieke Kerk, een priestergewaad uit de Syrisch-Orthodoxe Kerk - wie een tijdje rondloopt bij de tentoonstelling Geloven in Mode, tot eind december te zien in Museum Bussemakerhuis in Borne, krijgt een aardige indruk van wat voorgangers dragen tijdens de dienst in verschillende christelijke kerken.

Dat is niet alles, want ook de thobe van de imam en de talliet en tefilin van de rabbi ontbreken niet. Deze kleding laat direct een verschil zien met de meeste christelijke stromingen: in het jodendom en de islam draagt de voorganger vaak geen andere kleding dan de overige gelovigen. Soms geldt dit voor christene..

