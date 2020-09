De ene kerkganger heeft er lol in dat de kerk zichzelf opnieuw moet uitvinden, de ander staat te shaken

Daar sta ik dan, op een platform in een klimbos. De eerste onderdelen waren een eitje. Gezekerd aan een kabel liep ik over een hangbrug en klauterde ik een net door. Maar nu moet ik vanaf een platform naar de overkant zwieren en daar voel ik bar weinig voor. ‘Je moet je gewoon laten vallen’, zegt een van mijn broers, die met beide benen op de grond foto’s maakt. Om de vakantie af te sluiten heb ik mijn negen oudste neefjes en nichtjes uitgenodigd om een middagje te gaan klimmen met hun tante. Dat wilden ze allemaal wel en mijn broers waren bereid hun kinderen te brengen.

Paulien Vervoorn is trainer, spreker en auteur. (beeld geloofwaardigspreken.nl)

Omdat ik niet terug kan, ga ik voorzichtig zitten om zo de sprong te wagen. Het valt mee en heelhuids bereik ik de overkant. Ik snap direct al niet meer waar ik me druk over maakte. Ik klamp me vast aan een boom en schuifel voetje voor voetje richting het volgende obstakel. ‘Pff … ik denk dat ik het bij dit parcours laat’, zeg ik tegen mijn broer, die zijn kinderen gedag zwaait.

Halverwege het eerste parcours staat Marc opeens achter me. Negentien jaar is hij, mijn oudste neef. Het hoogste parcours heeft hij er al op zitten. ‘Ik vind het maar niks’, zeg ik als ik aarzelend voor een klimwand sta.

‘Er kan niks gebeuren. Je kunt hoogstens misstappen en dan ben je gezekerd.’

Mijn verstand zegt dat hij gelijk heeft, maar mijn gevoel jaagt mijn a..

