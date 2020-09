Oud-hoofdredacteur evangelicaal tijdschrift Christianity Today wordt rooms-katholiek

De overstap van Galli vindt formeel zondag plaats in de kathedraal van Sint Raymond Nonnatus in de plaats Joliet (Illinois) waar bisschop Richard Pates hem het vormsel toedient. Daarbij krijgt hij de vormselnaam Franciscus.

Galli was een vooraanstaande evangelicaal, een protestantse stroming in het Amerikaanse christendom met veel politieke invloed. Hij was zeven jaar hoofdredacteur van Christianity Today, opgericht door de beroemde evangelist Billy Graham. Als redacteur was hij dertig jaar verbonden aan het blad. Voor zijn afscheid begin dit jaar baarde hij opzien met een pleidooi voor een afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Trump die hij ‘diepgaand immoreel’ noemde.

