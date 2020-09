De fusiekerk van de GKv en NGK wil een nieuwe belijdenis

De belijdenisgeschriften zijn zo ver van het bed van de gemiddelde kerkganger, dat het tijd is opnieuw te verwoorden wat geloven betekent. Dat adviseert de Regiegroep die de fusie van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt voorbereidt.

De Regiegroep stelt voor een commissie te benoemen die gaat verkennen ‘hoe de verankering van de kerken aan de leer van de Bijbel opnieuw vorm kan krijgen’.

Op dit moment is de leer van de kerk vastgelegd in een aantal belijdenisgeschriften, waarvan de Drie Formulieren van Eenheid de bekendste zijn: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Die belijdenissen stammen uit de zestiende en zeventiende eeuw. ‘We moeten eerlijk onder ogen zien dat de binding aan die formulieren in beide kerkverbanden steeds minder functioneert’, signaleert Regiegroepvoorzitter Ad de Boer.

