Bram Rebergen wil het Flevo Festival nieuw leven inblazen. Hoe concreet zijn de plannen?

Rebergen was van 1999 tot 2005 programmadirecteur van ‘Flevo’, en werd tien jaar later directeur van Youth for Christ. Het Flevo Festival ging in 2012 ter ziele. ‘Toen ik directeur van YfC werd, vroegen mensen van buiten de organisatie me of dan ook het Flevo Festival terugkwam. Nee dus. Maar ik krijg steeds meer signalen. En het begon terug te komen in mijn dromen. Ik wantrouw dat van nature, maar misschien is ook dat een signaal. Het Flevo Festival past niet meer bij Youth for Christ, wij zetten in op relationeel jongerenwerk. Dus toen heb ik het bestuur van YfC gevraagd of ik de festivalstichting, die nog steeds bestond, mocht onderbrengen in mijn eigen bedrijf.’

Hoe concreet zijn de plannen?

‘Het is heel pril en heel klein.’

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .