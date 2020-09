Het brandende Moria roept om kerkdiensten van rouw. ‘Deze ramp moet een kantelpunt zijn’

De Nederlandse politiek kan een 'Twitterbom' verwachten. In Den Haag en elders in het land worden demonstraties gepland na de brand die het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos verwoestte. 'Het brandende Moria roept om diensten van rouw, zondag.'

Moria - Den Haag

De demonstratie die SOS Moria vanmiddag gepland had op het Binnenhof in Den Haag, gaat uiteindelijk ongewijzigd door, meldt Sanne van der Kooij, initiatiefneemster van SOS Moria. Woensdag dreigde de demonstratie even uit de hand te gaan lopen, omdat zich veel meer mensen meldden dan de veertig die er vanwege de coronaregels op het Binnenhof zijn toegestaan. De organisatie heeft in overleg met de politie besloten bij het oorspronkelijke plan te blijven: voorafgaand aan het Kamerdebat zal er een brandbrief worden aangeboden aan Kamerlid Jasper van Dijk (SP).

SOS Moria pleitte al sinds maart voor het verdelen van de vluchtelingen op Moria over de Europese lidstaten, voordat er op het kamp corona zou uitbreken. Van der Kooij v..

