Cgkv Hilversum benoemt vrouw in ambt ondanks oproep CGK-synode

De samenwerkingsgemeente van christelijke gereformeerden en vrijgemaakt gereformeerden (cgkv) in Hilversum heeft zondag een vrouw in het ambt van ouderling benoemd. Ze legt daarmee een „klemmend appel” van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) naast zich neer.

Hilversum

De kwestie van de vrouw in het ambt verdeelt de CGK. De officiële lijn is dat vrouwen geen predikant, ouderling of diaken mogen worden, maar sommige kerken zijn het daar niet mee eens. Enkele gemeenten zijn al overgegaan tot het bevestigen van vrouwelijke ambtsdragers. De generale synode van de CGK riep de kerken in februari op om –gaandeweg de synode– geen besluiten te nemen die tegen de landelijke afspraken ingaan. Ook vroeg ze gemeenten die dergelijke besluiten al hebben genomen, deze niet uit te voeren.

„Het is niet nieuw dat in onze gemeente vrouwelijke ambtsdragers zijn verkozen en benoemd”, zegt Gerrit Vreugdenhil, voorzitter van de kerkenraad van samenwerkingsgemeente de Verbinding in Hilversum. „Dat gebeurde al 2019. De..

