'De ruimte binnen plaatselijke kerken blijft'

Stemverheffing en stil gebed in Kenosha: ‘Het besef dat we goed af zijn, drijft ons tot sociale actie’

Volgelingen van Jezus zijn er over de hele wereld. Elke week zoeken we christenen op in hun eigen land, stad of streek, en vragen wat hen bezighoudt. Vandaag: Kenosha, in de Amerikaanse staat Wisconsin.