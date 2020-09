Derde evangelicals: ongehuwde seks mag

Een derde van de Amerikaanse ‘evangelical’ christenen zegt dat vrijwillige seks tussen ongehuwde volwassenen soms of altijd acceptabel is. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Pew Research Center. Zes op de tien katholieken (62 procent) nemen dit standpunt in, evenals 56 procent van de zwarte protestanten, 54 procent van de ‘mainstream’ protestanten en 36 procent van de evangelische protestanten. Bij niet religieuze mensen in de VS ligt het jawoord tegen vrije seks op 84 procent. Bijna tien procent wordt het omarmd door atheïsten (94 procent) en agnostici (95 procent).